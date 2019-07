Risadaria festeja 10 anos só com atrações gratuitas a partir desta sexta

Depois de realizar um evento gigante para celebrar seus dez anos, no fim de junho, no Allianz Parque, o Risadaria abre nesta sexta-feira (5) sua programação regular com uma novidade democrática.

Todas as atrações do maior festival de humor do mundo, que acontece até o dia 26, passam a ter entrada gratuita – incluindo os SuperShows, que passam a ocupar o Teatro João Caetano (r. Borges Lagoa, 650, Vila Clementino, tel.: 5573-3774) em todas sextas-feiras de julho, às 21h.

A abertura, que acontece hoje, fica por conta do stand-up de Criss Paiva, Victor Camejo e Ane Freitas.

Entre os dias 15 e 19 e 22 e 26, os SuperShows também ganham residência no Teatro Sérgio Cardoso (r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, tel.: 3288-0136).

O palco montado no Tietê Plaza Shopping também segue firme e forte de hoje até o dia 14. É nele que fica concentrada a programação infantil do evento.

A diversão para os pequenos já começa hoje, às 14h, com o show “Vem Dançar com a Nina”, e segue às 15h30 com Warley Santana e às 17h com o show “Quem Está Falando?”.

A partir das 19h, o palco recebe o stand-up de nomes como Kilbert César, Tuca Graça, Rominho Braga, e Victor Sarro. Veja a programação completa no site risadaria.com.br.