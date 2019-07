Marina Ruy Barbosa se defende após cobrar governador sobre escada rolante do Cristo: 'acessibilidade'

Marina Ruy Barbosa virou assunto no Twitter nessa quinta-feira, 4, após mandar uma mensagem ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC).

No post, a atriz reclamou do fato de a escada rolante que dá acesso ao Cristo Redentor estar quebrada há um bom tempo. "Oi governador, boa noite. Soube recentemente sobre a questão da escada rolante que leva ao Cristo está há mais de 2 meses quebrada. Alguma previsão de quando isso será resolvido? Como carioca e apaixonada pelo Rio fico muito triste com a situação", escreveu.

Ao ver a publicação, Witzel explicou que a manutenção do ponto turístico não é de responsabilidade do estado, mas que tentaria agilizar a situação. "Cara Marina Ruy Barbosa, o responsável pelos elevadores e escadas rolantes do Corcovado é o ICMBio, do governo federal. Mesmo assim, determinei que a Secretaria do Meio Ambiente do Rio colabore no que for possível para restabelecer o acesso ao principal cartão postal do Rio e do Brasil".

Após o diálogo, muitos internautas criticaram o pedido da artista dizendo que a cidade e o estado têm questões muito mais importantes para serem solucionadas. "A Marina Ruy Barbosa está com um grande problema com os atos de governo do RJ. Violência? Não! Tráfico? Não! Milícias? Não! Desigualdades? Não! O problema dela é maior…", comentou uma usuária.

"Estou sem acreditar nessa da Marina Ruy Barbosa, porque tem que se esforçar muito para se alienar assim. O estado falido, segurança e saúde sucateados e a fofa vai cobrar a escada do Cristo Redentor que nem é de responsabilidade do estado", emendou outra pessoa. "Acordei preocupado com a questão se o governador do Rio de Janeiro já arrumou a escada rolante para Marina Ruy Barbosa subir o Cristo Redentor", cutucou mais um seguidor.

A atriz também foi alvo de memes comparando-a com uma versão ruiva da Barbie.

Após as críticas, Marina se defendeu. "É claro que eu consigo subir os mais de 200 degraus. Mas idosos, pessoas com alguma deficiência física, cadeirantes, não conseguem. É só uma das milhares de questões que precisam ser resolvidas. É por uma questão bem maior do que uma simples escada rolante", disse. "Parem de distorcer as coisas […] O mundo está diferente, hostil, quem não construir seu refúgio emocional, não manterá a lucidez", desabafou.

Veja a polêmica abaixo:

Cara @mariruybarbosa, o responsável pelos elevadores e escadas rolantes do Corcovado é o @ICMBio, do governo federal. Mesmo assim, determinei que a @ambienterj colabore no que for possível para restabelecer o acesso ao principal cartão postal do Rio e do Brasil. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) July 4, 2019

Claro que EU consigo subir os mais de 200 degraus. Mas IDOSOS, pessoas com alguma deficiência física, cadeirantes… não conseguem. É só UMA das milhares de questões que precisam ser resolvidas. E por uma questão bem maior do que uma -simples- escada rolante. — MARINA RUY BARBOSA NEGRÃO (@mariruybarbosa) July 4, 2019

A -acessibilidade- é uma preocupação constante nas últimas décadas e está diretamente ligada ao fornecimento de condições às -pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida- para a utilização com segurança e autonomia dos espaços públicos ou coletivos. — MARINA RUY BARBOSA NEGRÃO (@mariruybarbosa) July 4, 2019

É por aí… Vivemos uma era REATIVA e não REFLEXIVA. A rapidez com que nos comunicamos (ou damos RT) não qualifica o que dizemos.

O mundo está diferente, hostil, quem não construir seu refúgio emocional, não manterá a lucidez. Enfim… — MARINA RUY BARBOSA NEGRÃO (@mariruybarbosa) July 4, 2019

TODA estrutura pública do RJ em crise, crise financeira, não há empregos no estado. Marina Ruy Barbosa: pic.twitter.com/eyVTxCEEmX — gUSTAVO pESSOA (@nggavo) July 4, 2019

sei lá parece que a Marina Ruy Barbosa *pede* pra ser zoada https://t.co/mpG1cVnLQe — Matheus Esperon (@esperondo) July 4, 2019

A Marina Ruy Barbosa @mariruybarbosa tá com um grande problema com os atos de governo do RJ. Violência? Não! Tráfico? Não! Milícias? Não! Desigualdades? Não! O problema dela é maior… pic.twitter.com/qZxKytAIVP — RafaOAS (@RafitchaOAS) July 4, 2019

tô sem acreditar nessa da Marina Ruy Barbosa porque tem que se esforçar muito pra se alienar assim o estado falido, segurança e saúde sucateados e a fofa vai cobrar da escada do cristo redentor que nem é de responsabilidade do estado — Amanda (@amandagolima) July 4, 2019

rio de janeiro: alto índice de violência, escolas públicas sucateadas e hospitais públicos sem verbas. preocupação da marina ruy barbosa negrão: https://t.co/QM2WjtPjz3 — dan e seus remédios (@chunghawibes) July 4, 2019