Halle Berry parabeniza Halle Bailey por papel em 'A Pequena Sereia'

A escolha da jovem atriz Halle Bailey para o papel de Ariel no live action de "A Pequena Sereia" não apenas gerou debate nas redes sociais, como também uma confusão – menos sobre a etnia de Bailey, que é negra, do que por seu nome. Nas redes sociais, muitos confundiram a novata com outra atriz, veterana de Hollywood: a norte-americana Halle Berry.

Aproveitando a discussão gerada pela escalação, a própria Mulher-Gato das telonas decidiu parabenizar a colega de profissão. Em seu Twitter, Halle Berry publicou uma edição de uma cena da animação de 1998, junto a uma foto de Bailey.

"Caso você precise de um lembrete… Halles cumprem o trabalho. Parabéns @chloexhalle por esta oportunidade incrível, mal podemos esperar para ver o que você fará!", escreveu a atriz na quarta-feira (3).

No perfil oficial de sua dupla musical, Chloe x Halle, a nova "Ariel agradeceu o apoio da xará. "Isso significa muito. Fico feliz por compartilhar o mesmo nome com você. Te amo muito", respondeu.

A troca de elogios não parou por aí, com mais um tuíte da Halle mais velha: "Você é incrível, estou muito animada por você! #MagiaDasMulheresNegras #OLegadoHalle".

Bailey se une à comediante Awkwafina e o ator Jacob Tremblay na nova versão da história da Disney. Ainda, rumores colocam a humorista e atriz renomada, Melissa McCarthy, como possível intérprete da vilã Ursula.

"A Pequena Sereia" terá direção por Rob Marshall, que também trabalhou na sequência "O Retorno de Mary Poppins".