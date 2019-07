Duo Anavitória é a primeira confirmação do Nômade Festival 2019

As cantoras do duo Anavitória são a primeira atração confirmada no Nômade Festival 2019.

Em sua segunda edição, o festival será realizado no dia 12 de outubro, no Memorial da América Latina, em São Paulo. O evento terá mais de 10 horas de programação.

Como na primeira edição, o festival tem como foco grandes nomes da música brasileira. No ano passado, participaram do evento Lulu Santos, 5 a Seco e Céu, entre outros.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos no site Ticket 360.