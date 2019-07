Veja os atores brasileiros que estão no elenco de Ouro Verde, nova novela da Band

A nova novela da Band, Ouro Verde, trará atores conhecidos do público brasileiro. Embora seja uma superprodução portuguesa, a trama conta com Silvia Pfeifer, Zezé Motta, Gracindo Júnior, Úrsula Corona, Maria Ribeiro, Bruno Cabrerizo e Adriano Toloza. A estreia está marcada para o próximo dia 15.

Escrito por Maria João Costa, o folhetim conta a história de José Maria Magalhães, interpretado pelo ator português Diogo Morgado, único sobrevivente de uma chacina que matou toda a sua família. Os crimes foram cometidos a mando do presidente de um banco, Miguel Ferreira da Fonseca (Luís Esparteiro). Correndo risco de morte, Zé Maria se muda de Portugal para o Rio de Janeiro, deixando para trás seu grande amor, Bia (Joana de Verona), filha do banqueiro que destruiu sua vida.

Já no Brasil, ele assume a identidade de Jorge Monforte e conhece o poderoso coronel e empresário do ramo agropecuário Januário Cavalcantti (Gracindo Jr.), que promete deixar toda sua herança para ele como forma de agradecimento pelos anos de trabalho. Depois de 15 anos, quando se torna dono do império Ouro Verde, Jorge decide voltar a seu país de origem para se vingar.

A trama, rodada em Lisboa, Rio de Janeiro e Amazônia, conquistou o Emmy Internacional de melhor novela de 2018 e teve uma das maiores audiências da TVi na última década. Ouro Verde vai ao ar a partir do dia 15 de julho, às 20h20, na tela da Band.