Tiago Iorc lança clipe fofíssimo para faixa título de 'Turma da Mônica – Laços'

O cantor Tiago Iorc lançou nesta quinta-feira (4) o videoclipe oficial para sua música "Laços". A canção foi composta especialmente para a trilha sonora do live action "Turma da Mônica – Laços", e é a faixa título do longa.

O intérprete de "Amei te Ver" compõs a música a pedido especial do diretor Daniel Rezende, e teve acesso exclusivo com antecedência ao roteiro do filme, para inspiração.

O clipe traz cenas do filme, protagonizado pelos atores mirins Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão).

O live-action Turma da Mônica – Laços é baseado na graphic novel homônima lançada em 2013 pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi.

Confira o videoclipe abaixo: