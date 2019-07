Quadrinhos de 'The Walking Dead' chegarão ao fim após 16 anos

Após 16 anos, os quadrinhos de The Walking Dead chegarão ao fim. A nova edição da HQ, de Robert Kirkman, será a última, segundo informações de Bleeding Cool.

A última publicação, de número 193, vai concluir a saga dos sobreviventes do caos em que mortos-vivos perambulam por aí. A Image Comics havia anunciado anteriormente as edições de número 194 e 195, mas recuou.

"Estou bravo também. Vou sentir tanta falta disso quanto vocês, se não mais. Quebra meu coração que tenha de acabar e temos de seguir em frente. Mas amo esse mundo demais para esticar as coisas até que não façam jus ao que quero que seja. Espero que entendam", declarou Robert Kirkman.

O lançamento da última edição, que tem 71 páginas, foi na quarta-feira, 3, nos Estados Unidos. A publicação é um dos maiores sucessos da editora e serviu como base para uma franquia que inclui a série de TV e games.

"E aqui está. A edição final de The Walking Dead. Foi uma viagem e tanto", diz a legenda da foto de capa do HQ, no perfil oficial da Image Comics no Twitter.

And here it is. The final issue of The Walking Dead. It's been quite a ride. Find out Carl and the crew's fates when #193 hits the shelves tomorrow. Big thank you to @RobertKirkman, @CharlieAdlard, @tonymoore, @cliff_rathburn, @ruswooton + @ImageComics. #NCBD pic.twitter.com/ux0zCKlFQj

