'O Senhor dos Anéis' ganha exibição com orquestra ao vivo em São Paulo

Em 2002, o compositor Howard Shore se tornou um dos responsáveis pelos quatro Oscars conquistados por “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel”, início da trilogia épica na qual Peter Jackson adaptava para o cinema a obra mais emblemática de J.R.R. Tolkien.

Não tardou, portanto, para que a trilha composta por ele ganhasse desdobramentos no cineconcerto “O Senhor dos Anéis In Concert: A Sociedade do Anel”, que estreou em 2009, no Radio City Music Hall, em Nova York, reunindo um público de dez mil pessoas.

Dez anos depois, é a vez de os brasileiros também conferirem o espetáculo, composto pela exibição do filme com trilha executada ao vivo por uma orquestra. Após passar pelo Rio e Porto Alegre, o espetáculo ganha sessões de hoje a domingo no Espaço das Américas.

Quem conduz os 250 músicos da Orquestra Villa Lobos e do Howard Shore Office é o maestro Adriano Machado. Enquanto eles tocam, o longa é exibido em uma tela de cinema de alta definição.

A música ao vivo carrega seu próprio peso narrativo, criando uma atmosfera emocionante e dramática, enriquecendo a jornada de Frodo Bolseiro (Elijah Wood) junto à Sociedade do Anel. Shore venceu ainda outros dois Oscars pela trilha e canção original de “O Retorno do Rei”, além de três Globos de Ouro e quatro Grammies. METRO são paulo com metro poa

Serviço

O Senhor dos Anéis In Concert: A Sociedade do Anel

No Espaço das Américas

Rua Tagipuru, 795, Barra Funda

Tel.: 2027-0777

Quinta (4) e sexta (5), às 21h; sábado (6), às 19h30; domingo (7), às 18h.

De R$ 135 a R$ 400.