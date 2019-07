MTV MIAW 2019: Saiba quem foram os vencedores da noite

O MTV MIAW 2019 teve de tudo: música, memes, doguinhos pelo palco e muito mais! Apresentada por Hugo Gloss e Sabrina Sato, a premiação mais millenial do país vai ao ar nesta quinta-feira (4), a partir das 22h, na MTV e no site da MTV Brasil.

Anitta e Ludmilla abriram a noite e agitaram o público com "Onda Diferente", parceria das cantoras com o rapper Snoop Dogg e o DJ Papatinho, e "Favela Chegou". Anavitória e Vitor Kley lançaram uma música nova bem ao estilo good vibes que deixou todo mundo apaixonado.

Quem também cantou um novo sucesso foram Emicida, Pabllo Vittar e Majur, que encantaram com o single "AmarElo", que você pode ouvir aqui.

E aqui vai um spoiler! Logo no começo da noite, os produtores anunciavam uma atração musical surpresa. Quem mais faria tanto mistério quanto Thiago Iorc? Pois é! O artista chegou de fininho, no escuro, e cantou a música "Desconstrução". Simplesmente lindo.

O último bloco contou com uma apresentação inédita de Heavy Baile, MC Kevin O Chris, Pocah e MC Rebecca. Para coroar o fim da noite, show de Halsey!

O que rolou também foi uma live no YouTube com os bastidores do Pink Carpet — olha, que chique! Você pode conferir o bate-papo dos famosos com os apresentadores Mateus Carrilho, ex-banda Uó, e Maria Eugênia Suconic, a Mareu.

Veja quem foram os vencedores da noite:

ÍCONE MIAW

Bruna Marquezine – #MTVBRICONEBRUNA

Taís Araujo – #MTVBRICONETAIS

Gisele Bündchen – #MTVBRICONEGISELE

Sabrina Sato – #MTVBRICONESABRINA

Whindersson Nunes – #MTVBRICONEWHINDERSSON

Kondzilla – #MTVBRICONEKONDZILLA

CRUSH DO ANO

Gabi Melim – # MTVBRCRUSHMELIM

Mariana Xavier – #MTVBRCRUSHMARIXAVIER

Leo Picon – #MTVBRCRUSHPICON

Léo Santana – #MTVBRCRUSHLEOSANTANA

Luísa Sonza – #MTVBRCRUSHLUISA

Mc Pocahontas – #MTVBRCRUSHPOCAHONTAS

Vitor Kley – #MTVBRCRUSHKLEY

DANCEOKÊ

Luísa Sonza – Boa Menina – #MTVBRDANCEBOAMENINA

MC Rebecca – Ao Som dos 150 – #MTVBRDANCEAOSOM

Lexa – Sapequinha – # MTVBRDANCESAPEQUINHA

Mc Pocahontas – Não Sou Obrigada – #MTVBRDANCEOBRIGADA

Mc WM – Fuleragem – #MTVBRDANCEFULERAGEM

Tirullipa, Whindersson Nunes, GKAY e Carlinhos Maia – Eu Vou Tu Vai – #MTVBRDANCEEUVOUTUVAI

Mc Kevin O Chris – Vamos pra Gaiola – #MTVBRDANCEGAIOLA

#PQMULHER

Eliane Dias – #MTVBRPQMULHERELIANE

Cleo – #MTVBRPQMULHERCLEO

Jout Jout – #MTVBRPQMULHERJOUT

Karol Conka – #MTVBRPQMULHERKAROL

Luisa Mell – #MTVBRPQMULHERLUISA

Maisa Silva – #MTVBRPQMULHERMAISA

Nátaly Neri – #MTVBRPQMULHERNATALY

Nathalia Arcuri – #MTVBRPQMULHERNATHALIA

STORIES DE OURO

Carlinhos Maia – #MTVBRSTORIESCARLINHOS

Fred Guedes – #MTVBRSTORIESFRED

Hugo Gloss – #MTVBRSTORIESGLOSS

John Drops – #MTVBRSTORIESDROPS

Maisa Silva – #MTVBRSTORIESMAISA

Rafael Uccman – #MTVBRSTORIESUCCMAN

Jojo Maronttinni – #MTVBRSTORIESJOJO

TOP DAS LIVES – OFERECIDA POR SAMSUNG

Hugo Gloss – #MTVBRLIVESGLOSS

Maisa Silva – #MTVBRLIVESMAISA

Anitta – #MTVBELIVESANITTA

João Guilherme – #MTVBRLIVESJOAO

Larissa Manoela – #MTVBRLIVESLARISSA

Jade Seba – #MTVBRLIVESJADE

BEAT BR

Baco Exu do Blues – #MTVBRBEATBACO

Djonga – #MTVBRBEATDJONGA

Marcelo D2 – #MTVBRBEATD2

Rael – #MTVBRBEATRAEL

Cynthia Luz – #MTVBRBEATCYNTHIA

Baiana System – #MTVBRBEATBAIANA

Luccas Carlos – #MTVBRBEATLUCCAS

BK' – #MTVBRBEATBK

ARRASA NO STYLE

Leo Picon – #MTVBRSTYLEPICON

Marina Morena – #MTVBRSTYLEMARINA

Karol Conka – #MTVBRSTYLEKAROL

IZA – #MTVBRSTYLEIZA

Jão – #MTVBRSTYLEJAO

Bruna Marquezine – #MTVBRSTYLEBRUNA

João Vicente – #MTVBRSTYLEVICENTE

Maju Trindade – #MTVBRSTYLEMAJU

MEMEIRO DO ANO – CATEGORIA COMEDY CENTRAL

BCharts – #MTVBRMEMEIROBCHARTS

Melted Videos – #MTVBRMEMEIROMELTED

Natty (Reinaldo Montalvão) – #MTVBRMEMEIRONATTY

O Brasil Que Deu Certo – #MTVBRMEMEIROOBRASIL

Rafael Uccman – #MTVBRMEMEIROUCCMAN

Saquinho de Lixo – #MTVBRMEMEIROSAQUINHO

South America Memes – #MTVBRMEMEIROSAM

PODCAST DO ANO

Mamilos – #MTVBRPODCASTMAMILOS

Radiofobia – #MTVBRPODCASTRADIOFOBIA

Cinemático – #MTVBRPODCASTCINEMATICO

Nerdcast – #MTVBRPODCASTNERDCAST

Imagina Juntas – #MTVBRPODCASTIMAGINA

Pretas na Rede – #MTVBRPODCASTPRETAS

Projeto Humanos – O Caso Evandro – #MTVBRPODCASTHUMANOS

Um Milkshake Chamado Wanda – #MTVBRPODCASTWANDA

GAMER DO ANO

YoDa – #MTVBRGAMERYODA

Alanzoka – #MTVBRGAMERALANZOKA

BRKsEDU – #MTVBRGAMERBRKSEDU

Coisa de Nerd – #MTVBRGAMERCOISADENERD

GameplayRJ – #MTVBRGAMERGAMEPLAYRJ

Jukes – #MTVBRGAMERJUKES

Malena – #MTVBRGAMERMALENA

SkipNho – #MTVBRGAMERSKIPNHO

YOUTUBE DO ANO

Dani Russo – #MTVBRYOUTUBEDANIRUSSO

Desimpedidos – #MTVBRYOUTUBEDESIMPEDIDOS

Felipe Neto – #MTVBRYOUTUBEFELIPE

Giovanna Ewbank – #MTVBRYOUTUBEGIOVANNA

Matheus Mazzafera – #MTVBRYOUTUBEMAZZAFERA

Kondzilla – #MTVBRYOUTUBEKONDZILLA

Whindersson Nunes – #MTVBRYOUTUBEWHINDERSSON

APOSTA MIAW

Alexandra Gurgel – #MTVBRAPOSTAALEXANDRA

Morcego – #MTVBRAPOSTAMORCEGO

Evelyn Regly – #MTVBRAPOSTAEVELYN

Jessica Lopes – #MTVBRAPOSTAJESSICA

Duda BEAT – #MTVBRAPOSTADUDA

Natty (Reinaldo Montalvão) – #MTVBRAPOSTANATTY

Vitão – #MTVBRAPOSTAVITAO

Sapatour – #MTVBRAPOSTASAPATOUR

FANDOM DO ANO

Anitters – #MTVBRFANDOMANITTERS

Arianators – #MTVBRFANDOMARIANATORS

Blink – #MTVBRFANDOMBLINK

BTS Army – #TVBRFANDOMBTSARMY

Little Monsters – #MTVBRFANDOMLITTLEMONSTERS

Passarinhos – #MTVBRFANDOMPASSARINHOS

Vittar Lovers – #MTVBRFANDOMVITTARLOVERS

PET DO ANO

Apollo (Alok) – #MTVBRPETAPOLLO

Gisele Pinscher (Whinderson Nunes e Luisa Sonza) – #MTVBRPETGISELE

Louro José – #MTVBRPETLOURO

Olivia (Taylor Swift) – #MTVBRPETOLIVIA

Piggie Smalls (Ariana Grande) – #MTVBRPETPIGGIE

Plínio (Anitta) – #MTVBRPETPLINIO

Thor (Belo e Gracyanne Barbosa) – #MTVBRPETTHOR

#MARATONEI

Feras – #MTVBRMARATONEIFERAS

Game of Thrones – #MTVBRMARATONEIGOT

The Handmaid's Tale – #MTVBRMARATONEIHANDMAIDS

Homens? – #MTVBRMARATONEIHOMENS

Riverdale – #MTVBRMARATONEIRIVERDALE

Sex Education – #MTVBRMARATONEISEXEDUCATION

ARTISTA MUSICAL

Alok – #MTVBRMUSICALALOK

Anitta – #MTVBRMUSICALANITTA

Baco Exu do Blues – #MTVBRMUSICALBACO

Gloria Groove – #MTVBRMUSICALGLORIA

Kevinho – #MTVBRMUSICALKEVINHO

Ludmilla – #MTVBRMUSICALLUDMILLA

Anavitória – #MTVBRMUSICALANAVITORIA

Pabllo Vittar – #MTVBRMUSICALPABLLO

CLIPE DO ANO

Anitta e Becky G – Banana – #MTVBRCLIPEBANANA

Criolo – Boca de Lobo – #MTVBRCLIPEBOCADELOBO

Rael – Flor de Aruanda – #MTVBRCLIPEFLORDEARUANDA

Gloria Groove – Coisa Boa – #MTVBRCLIPECOISABOA

Jão – Me Beija com Raiva – #MTVBRCLIPEMEBEIJACOMRAIVA

Karol Conka – Vogue do Gueto – #MTVBRCLIPEVOGUEDOGUETO

Marcelo D2 – Febre do Rato – #MTVBRCLIPEFEBREDORATO

Pabllo Vittar – Seu Crime – #MTVBRCLIPESEUCRIME

HINO DO ANO

Kevinho e Mc Kekel – O Bebê – #MTVBRHINOOBEBE

IZA – Dona de Mim – #MTVBRHINODONADEMIM

Ludmilla – Din Din Din – #MTVBRHINODINDINDIN

Mc Kevin O Chris – Vamos Pra Gaiola – #MTVBRHINOVAMOSPRAGAIOLA

Melim – Meu Abrigo – #MTVBRHINOMEUABRIGO

Tropkillaz, J Balvin, Anitta ft. Mc Zaac – Bola, Rebola – #MTVBRHINOBOLAREBOLA

Vitor Kley – O Sol – #MTVBRHINOOSOL

HIT GLOBAL

Ariana Grande – thank u, next – #MTVBRHITTHANKYOUNEXT

Jonas Brothers – Sucker – #MTVBRHITSUCKER

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin – I Like It – #MTVBRHITILIKEIT

DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna, Cardi B – Taki Taki – #MTVBRHITTAKITAKI

Drake – In My Feelings – #MTVBRHITINMYFEELINGS

Halsey – Without Me – #MTVBRHITWITHOUTME

Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow – #MTVBRHITSHALLOW

Shawn Mendes – Lost in Japan – #MTVBRHITLOSTINJAPAN

PERFORMANCE ACÚSTICA

Poesia Acústica – #MTVBRACUSTICAPOESIAACUSTICA

1Kilo – #MTVBRACUSTICA1KILO

Anavitória – #MTVBRACUSTICAANAVITORIA

Rael Convida – #MTVBRACUSTICARAELCONVIDA

Grito Acústico – #MTVBRACUSTICAGRITOACUSTICO

Papasessions – #MTVBRACUSTICAPAPASESSIONS

FEAT DO ANO

Clau, Cortesia da Casa, Haikaiss – Pouca Pausa – #MTVBRFEATPOUCAPAUSA

Ivete Sangalo ft. Claudia Leitte – Lambada (Corpo Molinho) – #MTVBRFEATLAMBADA

Johnny Hooker part. Gaby Amarantos – Corpo Fechado – #MTVBRFEATCORPOFECHADO

Kevinho e Mc Kekel – O Bebê – #MTVBRFEATOBEBE

Anitta, Ludmilla e Snoop Dogg feat. Papatinho – Onda Diferente – #MTVBRFEATONDADIFERENTE

WcNoBeat ft. Karol Conka, Djonga, MC Rogê & Mc Rebecca – #NossaQueIsso – #MTVBRFEATNOSSAQUEISSO

Projota e Vitão – Sei Lá – #MTVBRFEATSEILA

HINO DE KARAOKÊ

Aldair Playboy – Amor Falso – #MTVBRKARAOKEAMORFALSO

Felipe Araújo & Ferrugem – Atrasadinha – #MTVBRKARAOKEATRASADINHA

Gabriel Diniz – Jenifer – #MTVBRKARAOKEJENIFER

Márcia Fellipe, Jerry Smith – Quem Me Dera – #MTVBRKARAOKEQUEMMEDERA

Simone & Simaria, Ludmilla – Qualidade de Vida – #MTVBRKARAOKEQUALIDADEDEVIDA

Vitor Kley – O Sol – #MTVBRKARAOKEOSOL

Wesley Safadão e Anitta – Romance Com Safadeza – #MTVBRKARAOKEROMANCE

Whadi Gama – Piscininha Amor – #MTVBRKARAOKEPISCININHAAMOR

EXPLOSÃO K-POP

Blackpink – #MTVBRKPOPBLACKPINK

BTS – #MTVBRKPOPBTS

EXO – #MTVBRKPOPEXO

Got7 – #MTVBRKPOPGOT7

Red Velvet – #MTVBRKPOPREDVELVET

Seventeen – #MTVBRKPOPSEVENTEEN

Tiffany Young – #MTVBRKPOPTIFFANY

Wanna One – #MTVBRKPOPWANNAONE

Twice – #MTVBRKPOPTWICE

#PRESTATENÇÃONOGÁS

BK' – #MTVBRPRESTABK

Gloria Groove – #MTVBRPRESTAGLORIA

Mc Kevin o Chris – #MTVBRPRESTAKEVIN

Luísa Sonza – #MTVBRPRESTALUISA

Matuê – #MTVBRPRESTAMATUE

Mc Kekel – #MTVBRPRESTAKEKEL

Melim – #MTVBRPRESTAMELIM

Vitor Kley – #MTVBRPRESTAKLEY

ZIKA DO BAILE

MC G15 – #MTVBRZIKAMCG15

Dani Russo – #MTVBRZIKARUSSO

Jojo Maronttinni – #MTVBRZIKAJOJO

MC Kekel – #MTVBRZIKAKEKEL

MC Kevin o Chris – #MTVBRZIKAKEVIN

MC Rebecca – #MTVBRZIKAREBECCA

MC WM – #MTVBRZIKAWM

Tati Zaqui – #MTVBRZIKATATI

SHIP DO ANO

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães – #MTVBRSHIPCARLINHOSLUCAS

Gabi Prado e João Zoli – #MTVBRSHIPPRAZOLI

Lady Gaga e Bradley Cooper – #MTVBRSHIPGAGACOOPER

Lan Lanh e Nanda Costa – #MTVBRSHIPNANLANH

Nah Cardoso e Pelu – #MTVBRSHIPNAHPELU

Vitor Kley e Gabi Melim – #MTVBRSHIPKLEYGABI

VOLTOU COM TUDO!

Sandy & Jr – #MTVBRVOLTOUSANDYJR

Jonas Brothers – #MTVBRVOLTOUJONASBROTHERS

Tribalistas – #MTVBRVOLTOUTRIBALISTAS

Lindsay Lohan – #MTVBRVOLTOULINDSAY

Backstreet Boys – #MTVBRVOLTOUBACKSTREETBOYS

Spice Girls – #MTVBRVOLTOUSPICEGIRLS

PRÊMIO TRANSFORMA MIAW – Marta

PRÊMIO RESPONSA MIAW – Rene Silva