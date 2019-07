MTV MIAW 2019: Marta recebe prêmio que já homenageou Marielle Franco

O prêmio Transforma MIAW deste ano foi parar nas mãos da maior jogadora do mundo, Marta. A homenagem é dada a pessoas que tornam o mundo um lugar melhor e ajudam a inspirar gerações — como é o caso da jogadora, que é uma defensora da igualdade de gênero e incentiva meninas a acreditar que futebol é, sim, coisa de mulher.

Na edição passada do evento, a filha de Marielle Franco recebeu o prêmio no lugar da mãe. A vereadora conhecida pela defesa dos direitos humanos foi assassinada a tiros junto de seu motorista, Anderson Gomes, no Estácio, região central do Rio de Janeiro. Até hoje, não se sabe quem foi o mandante do crime.

Infelizmente, Marta não pôde estar presente para receber a homenagem. Ela já voltou às atividades em seu clube em Orlando, na Califórnia (EUA). Por vídeo, ela deu um recado às meninas e mulheres que, como ela, são apaixonadas por futebol.

Veja a íntegra do discurso de Marta:

"Continuem lutando pois o futuro depende de vocês. Eu posso ser a melhor do mundo, mas já ouvi tantas e tantas vezes que eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Mas eu foquei no meu objetivo, que era jogar bola, e agora, mais do que nunca, estou motivada para continuar lutando não só pelos meus objetivos, mas pelos de vocês também. É uma luta constante dentro e fora de campo e a gente precisa que todos estejam engajados", declarou.

Atacante agradeceu o carinho e a homenagem / Laís Pagoto/Metro Jornal

Esse é mais um título dos vários da carreira de Marta. Ela, que foi eleita pela Fifa seis vezes como a melhor jogadora do mundo, agora é também a atacante que fez mais gols que homens e mulheres em todas as Copas do Mundo. Como reconhecimento, a ONU (Organização das Nações Unidas) a escolheu como embaixadora da Boa Vontade, com a missão de defender a igualdade de gênero e o empoderamento dentro e fora dos campos.

Apresentado por Hugo Gloss e Sabrina Sato, o MTV MIAW 2019 vai ao ar às 22h desta quinta-feira (4). Você pode assistir a premiação pela MTV, pelo aplicativo MTV Play e pelo site.