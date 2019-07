MTV MIAW 2019: Fotos, shows, babados e tudo que você precisa saber sobre a premiação

Mais de 5 mil pessoas acompanharam a gravação do Prêmio MTV MIAW 2019 no Credicard Hall, em São Paulo, na noite de quarta-feira (3). A premiação contou com a presença de vários artistas e celebridades, como as atrizes Bruna Marquezine e Larissa Manoela, o comediante Carlinhos Maia, a cantora Pabllo Vittar e a ativista Luisa Mell.

Quem comandou os palcos foram Hugo Gloss e Sabrina Sato, que esbanjaram simpatia com o público e tiveram jogo de cintura para lidar com os imprevistos que uma apresentação ao vivo não esconderia.

E como toda boa festa tem música, o MTV MIAW teve apresentações de Anitta e Ludmilla, que cantaram o single em parceria com Snoop Dog, e o lançamento de "Pupila", nova música de Anavitoria e Vitor Kley. Também mostrando novidade ao público, Emicida, Pabllo Vittar e Majur cantaram "AmarElo".

A noite contou com show supresa de Tiago Iorc e uma super apresentação de Heavy Baile, MC Rebecca, Kevin O Chris, Pocah e MC Rebecca. Para fechar, Halsey subiu aos palcos e animou geral!

O MTV MIAW vai ao ar às 22h desta quinta-feira (4) e será transmitido na MTV, no MTV Play e também no site. A partir das 20h30, confira a transmissão do Pink Carpet com todas as celebridades que estiveram presentes, apresentada por Mareu e Mateus Carrilho.

Babados

Ludmilla e sua namorada Brunna Gonçalves chegaram juntinhas e apostaram em um contraste de looks: a cantora com um vestido preto longo e a dançarina com um rosa curto.

Fiuk assumiu de vez o namoro com a atriz Isabella Scherer. Todo mundo in love!

Anitta, mais uma vez, roubou os holofotes do Pink Carpet. Quando chegou, foi foco total na artista!

Chegaram juntos também os participantes de De Férias Com O Ex Gabriel Aglio e Tati Dias. Mais tarde, o elenco todo da quarta temporada chegou. Por entrarem separados do grupo, houve quem especulasse um clima entre os dois, que ficaram na casa.

Os ex-Fazenda Gabi Prado e João Zoli também foram alvo de rumores. Depois de curtirem o after-party juntinhos, fãs torceram por uma reconciliação do casal.

Confira o look dos artistas no Pink Carpet do MTV MIAW: