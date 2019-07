Vem coisa boa aí! Kevin O Chris revela novas parcerias e comenta encontro com Post Malone

Kevin O Chris é um nomes de maior destaque na música no último ano. Com hits como "Finalidade Era Ficar Em Casa" e "Eu Vou Pro Baile da Gaiola", o funkeiro cruzou os limites cariocas e conquistou todo o país. Mas o sucesso não parou por aí e sua carreira tem sido hit atrás de hit.

O motivo disso em grande parte é o fato de o cantor ter se tornado uma das principais vozes do 150bpm , que acelerou o funk carioca, composto tradicionalmente por 130 batidas por minuto. Com o timbre e melodia de Kevin, o ritmo quase frenético caiu no gosto da geração e já domina as baladas e festas universitárias em São Paulo.

Em um bate-papo com o Metro Jornal, o cantor comentou o encontro com o rapper Post Malone. Os dois dividiram o palco do Lollapalooza deste ano, a convite do cantor de "Congratulations" e "Better Now", que até dançou ao som do carioca. O público do festival, que saiu de casa esperando ouvir bandas com uma pegada mais alternativa, se entregou à batida de "Vamos Pra Gaiola" e "Ela É Do Tipo".

"Ele é muito de boa, uma pessoa extraordinária mesmo. Tranquilo, pacato, na dele. Ele curtiu muito o relógio que eu estava usando", brincou.

Veja o vídeo:

E para quem curte o funkeiro, vem novidade boa por aí! Nesta sexta-feira (5), o novo Poesia Acústica, de número sete, contará com a participação de Kevin, Matuê, Hariel, Negra Li e muito mais!

Durante a conversa, ele também anunciou que lançará em breve uma parceria com Gaab, cantor de sucessos como "Tem Café" e "Cuidado". A nova música deve ser ao estilo trap.