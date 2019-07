Grey's Anatomy: Data de estreia da 16ª temporada acaba de ser revelada

A emissora ABC aproveitou a normalização do Instagram para dar uma grande notícia para os fãs de “Grey's Anatomy”: a 16ª temporada estreará em 26 de setembro de 2019.

É importante lembrar que a estreia no Brasil deve acontecer um pouco mais tarde, entre o fim de outubro e início de novembro. “How to Get Away with Murder” também voltará na mesma data.

Em entrevista ao TV Guide, a roteirista e co-produtora executiva, Elisabeth Finch, revelou que pretende mostrar a superação dos dramas de Jo (Camilla Luddington) nos novos episódios.

“Ela não teve uma vida fácil e ter essa experiência realmente a mudou completamente.(…) Acabamos de começar a reunir nossos escritores esta semana, mas estou muito animada em honrar isso e mostrar o que é para alguém realmente passar por um trauma, superar isso e ter sua vida feliz e completa de novo”, contou.

Já a showrunner Krista Vernoff mencionou que buscará uma forma de fazer Meredith (Ellen Pompeo) pagar pelas consequências das suas ações na nova temporada.

“Uma das coisas que tem acontecido ultimamente é que Meredith Grey não enfrenta consequências pelas regras que ela quebra. Ela é uma ousada violadora de regras e nós a amamos por isso – e ela sempre sai impune. Sentimos que tínhamos colocado tudo para chocar o público quando, desta vez, Meredith não saiu ilesa”, explicou ao The Hollywood Reporter.

Prepare-se para grandes mudanças!