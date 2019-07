Grey's Anatomy: Atriz fala sobre fim da série e manda recado aos fãs

Veterana desde a primeira temporada e se preparando para a 16ª entrega de episódios, Chandra Wilson, que dá vida a Dra. Miranda Bailey, revelou que será uma surpresa quando a série realmente chegar ao fim.

"O fim é um mistério para todos, mesmo para nós, não temos ideia; então só curtimos todos os dias juntos e algum dia alguém simplesmente alguém dirá: acabou ", revelou em entrevista ao portal El Espectador.

Durante a conversa, a atriz que também atuou como diretora na produção, comentou que o enredo e a longa extensão ainda faz novos espectadores e aproveitou para agradecer os fãs.

“Eu acho que para os espectadores mais jovens é sobre a identificação com a série e os personagens, mas para aqueles que são um pouco mais velhos o que os prende são as histórias e as relações entre os personagens. Então, a partir do momento em que você vê a série, não importa qual seja a sua motivação para vê-la, estamos muito satisfeitos”, explicou.

A 16ª temporada do drama médico da ABC tem estreia marcada para 26 de setembro deste ano nos Estados Unidos!