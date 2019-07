Saúde de Matthew Perry estaria impedindo reunião de Friends, diz portal

O elenco da clássica Friends está preocupado com o estado de Matthew Perry, ator que interpretou Chandler na série. De acordo com o portal americano Radar Online, uma pessoa próxima de Jennifer Aniston – a “Rachel”, disse que ela tem medo do que pode acontecer com seu antigo colega de estúdio.

“Só porque a ‘Jen’ não é muito próxima de Matthew não quer dizer que ela não sente medo por ele.”, afirmou a fonte. “Ela tentou entrar em contato inúmeras vezes nos últimos anos, mas ele raramente respondia às ligações e, quando respondia, era como se ela falasse com outra pessoa.”

Veja também:

Madonna fala sobre parceria com Anitta e diz que teve dificuldades com o idioma

Internet acusa Papa Francisco de mandar indireta para Sergio Moro: ‘juízes devem ser isentos’

A pessoa teria dito ao portal que o mau estado de Perry, que já afirmou publicamente lutar contra vício em remédios e depressão, seria um dos fatores que estão impedindo uma reunião de Friends. “Mas essa não é a principal preocupação deles. É vê-lo lutando tanto que está partindo seus corações.”

No programa de Ellen DeGeneres, Jennifer Aniston já confirmou que aceitaria fazer a tão sonhada reunião do sitcom. “Eu faria. As meninas fariam. E os meninos fariam, tenho certeza.”