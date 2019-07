Andressa Urach remove tatuagens de terço e do nome do filho

View this post on Instagram

Hoje comecei a apagar com laser minhas tatuagens. O terço 📿 do ombro e o nome do meu filho Arthur do meu pescoço, amo meu filho, mas não gosto mais de tatuagem e me arrependo de ter feito todas elas. A Clínica @clinicaleger é ótima para remoção de tatuagem, quem fez foi o médico @rodrigomafaldo e com aplicação de anestesia local, então não dói. Recomendo!!! Tem aqui em Porto Alegre, RJ e SP. @clinicaleger