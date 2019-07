Aline Riscado e Marlon Wayans, de 'As Branquelas', estariam namorando

A fila andou para Aline Riscado e quem roubou o coração da modelo foi o ator Marlon Wayans, conhecido pelo filme "As Branquelas", pela comédia "Todo Mundo Em Pânico" e, mais recentemente, pela série da Netflix "Marlon".

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal O Dia, os dois teriam se conhecido no Carnaval deste ano e se aproximado cada vez mais. Não são uns fofos?

Apesar da publicação de Fábia, nenhum dos artistas veio a público confirmar o relacionamento.