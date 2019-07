Paulo Betti vai recorrer após perder eleição de sindicato para chapa de Milton Gonçalves

A eleição para escolher a diretoria do Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) continua rendendo. Nesta quarta-feira (3), o ator Paulo Betti afirmou que vai recorrer após resultado negativo para sua chapa, que disputou contra a de Milton Gonçalves, intitulada União e Determinação.

De acordo com reportagem do UOL, Betti afirmou que houve boca de urna durante a votação, realizada na última terça-feira (2) e, por isso, uma urna foi impugnada. "A Comissão Eleitoral das eleições do Sated RJ impugnou a urna do Teatro Sergio Porto, justamente a urna solicitada pela Chapa 2, da oposição. Nós consideramos que essa atitude não tem fundamentação jurídica, por esse motivo iremos recorrer", afirmou o ator, no ar atualmente em "Órfãos da Terra".

O resultado das eleições foi anunciado em comunicado do Sated nesta quarta-feira. "Após longas horas de trabalho de apuração das urnas das eleições SATED-RJ 2019, realizada nesta terça-feira (2/07) desde as 18h em primeira convocação, estendendo-se até as 4h10 do dia 3 de julho de 2019, informamos que foram apurados 476 votos válidos, sendo 5 nulos, 1 voto em branco, 308 votos para a chapa 1 e 162 para a chapa 2, tendo sido declarado pela comissão eleitoral como eleita a chapa 01 – União e Determinação", diz a nota.

Processo por racismo

A chapa de Milton Gonçalves está atualmente na administração do Sated e tem como presidente Jorge Coutinho. Durante a campanha, Paulo Betti mandou uma mensagem em um grupo de Whatsapp do sindicato em que falava sobre a representatividade de ambos. "a atual diretoria do sindicato está lá há muito tempo e tem uma forte representação negra com Jorge Coutinho e o grande Milton Gonçalves, além do querido Cosme. Isso complica bastante a luta, pois pode confundir as coisas", disse Betti na ocasião.

Por conta disso, Coutinho e Gonçalves moveram uma ação contra Betti por racismo.