MasterChef Para Tudo: Paola Carosella mostra como fazer pão

No último programa, exibido no domingo (30), o "MasterChef Brasil" homenageou a gastronomia da Croácia e os participantes precisaram preparar um menu com pratos típicos do país do leste europeu. Era obrigatório também servir um pão que tem significado de boas-vindas em uma mesa croata.

Por isso, no "MasterChef Para Tudo" desta terça-feira (2), a chef Paola Carosella se dedicou a explorar a panificação de lá. A jurada do "MasterChef Brasil" é uma expert em fazer pães. No vídeo abaixo, ela ensina a fazer a receita correta da focaccia croata.