A linha de roupas íntimas de Kim Kardashian que criou debate diplomático entre EUA e Japão

O anúncio de uma linha de roupas íntimas modeladoras criada por Kim Kardashian criou um intenso debate sobre apropriação, cultura e comércio nas redes sociais. Agora, a questão forçou até mesmo um encontro entre autoridades de patentes dos governos do Japão e Estados Unidos.

Na última semana, a estrela de reality show e empresária Kim Kardashian divulgou o lançamento de uma coleção de modeladores – roupas que simulam a cor da pele e, usadas sob outras roupas, ajudam a valorizar a silhueta corporal. A modelo já havia comercializado roupas íntimas, moda feminina e até corsets para usar na academia; no entanto, o anúncio chamou atenção pelo nome da marca.

Kim chamou sua coleção de "Kimono" – que, em sua opinião, era apenas um jogo de palavras a partir de seu nome. No entanto, a palavra tem significado cultural forte para a comunidade japonesa e descendentes, e a confusão começou aí. Nas redes sociais, a influenciadora foi duramente criticada, acusada desde insensibilidade até apropriação cultural. Parte do debate também girou em torno da tentativa da norte-americana em transformar a palavra em uma marca comercialmente registrada, sob seu nome.

A intriga logo ultrapassou a internet e chegou ao mundo real, com o prefeito da cidade de Quioto, antiga capital imperial japonesa, enviando uma carta à estrela para abordar o uso da palavra "kimono". Daisaku Kadokawa explicou que "o kimono é um traje étnico tradicional criado pela riqueza de nossa história e nossa natureza", e pediu que Kim reconsiderasse o nome. Educado, Kadokawa ainda convidou-a para visitar a cidade e conhecer sua cultura.

Jovem mulher veste um kimono tradicional / Reprodução: Unsplash/Bruno Aguirre

Na segunda-feira (1), a empresária anunciou no Instagram sua decisão de trocar o nome da coleção, após uma "reflexão cuidadosa". Ela reiterou ter escolhido "Kimono" com as melhores intenções possíveis, e agradeceu as "paixões e perspectivas distintas trazidas à ela". Sua linha de roupas modeladoras será relançada com novo nome em breve.

No entanto, o debate não encerrou por aí: nesta terça-feira, mesmo após o anúncio de Kim Kardashian, o ministro do Comércio do Japão afirmou que enviará autoridades de patentes aos Estados Unidos para discutir a questão. Em coletiva de imprensa em Tóquio, Hiroshige Seko disse querer um "exame cuidadoso" do problema, e defendeu que "o kimono é visto em todo o mundo como parte distinta de nossa cultura". "Mesmo na América, sabe-se bem que o kimono é japonês", apontou.

Executivos de patentes serão enviados pelo governo japonês ao Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA em 9 de julho para "trocar opiniões sobre a questão".

Enquanto o imbróglio diplomático se desenrola, Kim já voltou à programação normal em seu Instagram, um dos principais meios de comunicação da modelo com seu público e clientes. Em seus stories, ela ocupou-se em divulgar outros dois produtos sob seu nome: sua linha KKW Beauty de corretivos faciais, e seu jogo oficial de smartphone, Kim K Hollywood.