DiCaprio trabalha com viúva de Steve Jobs no combate ao aquecimento global

Leonardo DiCaprio se une à Laurene Powell Jobs, viúva do criador da Apple, Steve Jobs, e ao bilionário Brian Sheth para lançar a Earth Alliance. A nova organização, sem fins lucrativos, pretende combater o aquecimento global.

Os três já lidam com questões ambientais há tempos. O ator criou a Fundação Leonardo DiCaprio, Laurene comanda a Emerson Collective e Brian é presidente do fundo Vista Equity. O bilionário também fundou a Sheth Sangreal Foundation, que financiará integralmente os custos administrativos da Earth Alliance.

Leia mais:

Morre príncipe dos Emirados Árabes Unidos que trabalhava como estilista em Londres

Rapper A$AP Rocky é preso na Suécia após briga por fones de ouvido; entenda

"O dia de hoje marca o próximo passo na evolução do LDF à medida que se une totalmente sob a nova estrutura de gestão e concessão de doações da Earth Alliance", disse DiCaprio em comunicado. "Laurene e Brian são líderes cívicos incríveis que compartilham minha paixão e compreensão da urgência e escala dos desafios que enfrentamos", concluiu.

Desde o seu lançamento em 1998, a instituição de caridade ambiental de DiCaprio distribuiu cerca de US$ 100 milhões (aproximadamente 400 milhões de reais) em subsídios para combater as mudanças climáticas em todo o mundo. Ao mesmo tempo, de acordo com informações da Hollywood Reporter, a Fundação Leonardo DiCaprio foi envolvida em um escândalo multibilionário de corrupção na Malásia e um esquema internacional de lavagem de dinheiro que supostamente foi usado para financiar o filme O Lobo de Wall Street, no qual o ator de Hollywood estrelou.

"Tenho orgulho de me juntar a Leo e Brian para tornar possível uma Terra habitável para as gerações futuras. Leo é um dos comunicadores mais talentosos do nosso tempo e, com a Earth Alliance, vamos aproveitar esses dons para inspirar as pessoas, independentemente da idade, raça ou geografia, para se levantar como líderes para o nosso mundo natural e salvaguardar o nosso planeta em perigo ", disse Laurene.

"Nosso planeta está em um ponto de virada crítico e nós temos uma oportunidade de fazer a transição de nossa sociedade em harmonia com toda a vida na Terra", acrescentou Sheth.