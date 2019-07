Bebê de Harry e Meghan será batizado neste sábado

O filho de dois meses do príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, será batizado neste sábado em uma cerimônia particular. O evento, organizado com discrição, será celebrado na capela particular do castelo de Windsor pelo arcebispo Justin Welby.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor nasceu em maio, e é o sétimo na linha sucessória ao trono inglês. A identidade dos padrinhos do bebê permanecerá anônima.

O comunicado oficial do Palácio de Buckingham reiterou o caráter particular da cerimônia, porém afirmou que imagens do dia serão feitas por um fotógrafo profissional, e compartilhadas ao público.

Já o irmão mais velho de Harry, príncipe William, e sua esposa, Kate Middleton, escolheram fazer da cerimônia de batismo de seus três filhos eventos públicos, com presença da mídia.