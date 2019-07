Stranger Things: Propagandas de chinelo e palha de aço dão força à terceira temporada da série

Ansioso para a terceira temporada de Stranger Things? Pois a série da Netflix encontrou algumas maneiras de acalmar os ânimos dos fãs. A Havaianas lançou no fim de junho um vídeo mostrando que o Brasil de 1985 pode ter sido 'mais estranho' que a cidade de Hawkins do mesmo ano, da série fictícia Stranger Things.

Na obra da Netflix, a tranquila região no interior do Texas, nos Estados Unidos, é aterrorizada por monstros do 'mundo invertido' Mas, de acordo com o comercial, nada disso se aproxima da sociedade brasileira dos anos 1980.

Misturando a vinheta da trama com um samba de cuiquinha, o narrador da campanha recorda de quando apresentadoras de programas infantis usavam maiôs e expõe outras situações consideradas descabidas para muitas pessoas hoje.

"Ninguém era obrigado a usar cintos e nem mesmo a sentar nos bancos [dos carros]. Bonecos [do Fofão] vinham com facas dentro e eram uma febre. Discos infantis escondiam mensagens macabras", conta ele, mostrando crianças correndo de medo.

A peça publicitária foi produzida pela AlmapBBDO e divulga a linha de sandálias da Havaianas inspirada em Stranger Things.

Assista:

Além disso, a Netflix lançou nesta segunda-feira, dia 1º, em parceria com a Bombril, o aplicativo Stranger Antenna, no qual basta aproximar o produto de limpeza da câmera do celular para a plataforma sintonizar com pistas exclusivas da terceira temporada de Stranger Things.

Na propaganda de um minuto, o ator Carlos Moreno mostra como a novidade retrô funciona, recordando do uso da palha de aço nas antenas de televisão para conseguir sinal. Interpretando alguns dos principais personagens, ele encena a Eleven (Millie Bobby Brown) usando o poder da mente para fazer o aparelho funcionar.

Sem sucesso na tentativa, o ator aparece como Dustin (Gaten Matarazzo), segurando um celular que mostra algumas cenas da obra de ficção – sem dar spoilers. Moreno ganhou notoriedade como garoto-propaganda da Bombril.

O aplicativo já está disponível neste link para download gratuito nos sistemas Android e iOS. A Netflix montou também um tutorial para os usuários.

Veja: