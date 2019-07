Já não sei quem eu sou sem O Aprendiz, diz Gaspa, campeão do programa

Após conquistar Roberto Justus e seus conselheiros, o influenciador Gabriel Gasparini, o Gaspa, venceu a temporada de O Aprendiz na Band. Na grande final, o influenciador e empresário apresentou um projeto para melhorar a coleta de lixo em restaurantes de São Paulo.

“Eu apresentei um projeto consistente, me dediquei ao máximo, e contei com ajuda fundamental da Taty, da Xan e do Leo. Sou o cabeça da ideia e ela não vai parar por aqui. Estou muito feliz com o resultado”, revelou em entrevista ao Portal da Band. “Estou anestesiado, é uma realização definitiva do meu sonho. O Aprendiz foi a maior experiência da minha vida”, frisou o vencedor.

Mesmo criticado por não conseguir nenhum patrocínio para seu projeto do desafio final, o campeão se destacou entre os finalistas e desbancou Gabi Lopes e Erasmo Viana.

“Foi um desafio deixar o mundo corporativo e apostar no meu sonho. É uma chancela de que fiz a escolha de carreira correta. Vou investir o dinheiro e continuar apostando nessa carreira, no meu produto, meu canal, desenvolver novos projetos”, afirmou o influenciador digital.

Vencedor de nove provas ao longo da temporada, Gaspa se tornou um dos grandes destaques no programa, com uma trajetória constante e repleta de superações. O campeão levou pra casa o prêmio de R$ 1 milhão, uma consultoria de investimentos do Santander, um curso com o conselheiro José Roberto Marques, fundador do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC), no valor de R$ 200 mil, e um Hyundai Creta.