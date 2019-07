Por um detalhe, Silvio Santos rouba a cena no vídeo de casamento de Rebeca e Pato

Não tem jeito! A noite era de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato, mas quem roubou a cena no casamento da apresentadora com o jogador do São Paulo foi Silvio Santos, pai da noiva, com seu "jeitinho" peculiar.

A cerimônia intimista foi no último sábado, 29 de junho, na mansão do Homem do Baú, em São Paulo. Na segunda-feira (1), os noivos dividiram com os seguidores do Instagram um vídeo curto do casório. "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa”, diz trecho bíblico que ambos usaram como legenda.

Porém, além da felicidade do casal, o que mais chamou atenção do público como o dono do SBT, sentado ao lado da mulher, Iris Abravanel, resolveu registrar o momento. Nada de smartphone com câmera poderosa. Silvio usou mesmo uma câmera digital.

E isso, claro, foi percebido pelos fãs:

Melhor parte é o Silvio registrando o momento hahahahaha pic.twitter.com/FlUK4ltT3a — dudu (@edu_cerqueira12) July 2, 2019