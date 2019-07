O Rei Leão: Beyoncé, Donald Glover e elenco posam 'ao lado' de seus personagens

Como aquecimento para a estreia do remake de "O Rei Leão", marcada para o dia 18 de julho, o diretor Jon Favreau publicou fotos de suas estrelas 'digitais' e 'humanas', frente a frente. Donald Glover, que dubla a versão adulta de Simba, e Beyoncé, responsável pela voz de Nala, aparecem encarando as versões digitais dos felinos.

Beyoncé também gravou uma versão de "Can You Feel the Love Tonight", de Elton John, presente no filme original, lançado em 1994.

No Brasil, a cantora Iza dubla Nala e o ator Ícaro Silva é Simba.

Veja abaixo todas as fotos (só falou James Earl Jones, que dubla Mufasa, pai de Simba):

Simba (Donald Glover)

Nala (Beyoncé)

Scar, o vilão (Chiwetel Ejiofor)

Timão (Billy Eichner), Pumba (Seth Rogen) e Zazu (John Oliver)

Sarabi, mãe de Simba (Alfre Woodard)

As hienas Kamari (Keegan-Michael Key), Azizi (Eric André) e Shenzi (Florence Kasumba)

Os jovens Simba (JD McCrary) e Nala (Shahadi Wright Joseph)

Live-action?

O filme, baseado no clássico dos estúdios Disney, não pode ser chamado de live-action (quando atores interpretam personagens originalmente animados) nem de animação, diz Favreau."Bem, é difícil porque na verdade não é nenhum dos dois. Depende do padrão que você está usando. Porque não há animais reais, não há câmeras de verdade e nem mesmo qualquer atuação que esteja sendo capturada. Tudo está vindo pelas mãos dos artistas. Mas, para dizer que é animado, acho que é enganoso, na medida em que isso pode criar expectativas", 'complicou' o diretor em entrevista ao site SlashFilm. Assim como grande parte do público, Favreau não sabe classificar o filme.