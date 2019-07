Erasmo Viana: ‘Acho que merecia esse prêmio, mas respeito o critério do Justus’

Um dos finalistas do programa O Aprendiz, exibido pela Band, Erasmo Viana achou que seria merecedor do prêmio final da atração, mas disse que respeita a decisão do apresentador Roberto Justus e acrescentou que admira Gabriel Gasparini, vencedor da temporada.

“Acredito que eu me destaquei mais do meio para o final do programa, e pensei que seria valorizado quem aprende com os erros; eu tive uma evolução e, por isso, acho que merecia esse prêmio, mas o Gaspar é um cara incrível, virei fã dele. A Gabi [Lopes] também. Não dá para tirar o mérito de ninguém. O critério do Justus tem que ser respeitado. Paciência”, disse, em entrevista ao Portal da Band, citando o processo de avaliação do apresentador, que analisou o desempenho dos candidatos ao longo de todo o programa, e não apenas o desafio final.

O influenciador fitness afirmou estar satisfeito com sua atuação na tarefa final, mesmo tendo sido acusado por Justus de ter trabalhado mais como coadjuvante do que como protagonista na prova, na qual desenvolveu uma iniciativa para incentivar o esporte e atividades para a terceira idade.

“O programa me deu oportunidade de criar um projeto maravilhoso. Era algo que eu já queria fazer, mas não sabia como. Vou continuar com essa ideia daqui para frente”, contou para a reportagem.

Para Erasmo, a prova final foi o maior desafio que enfrentou no programa. “Pela responsabilidade, por ser a última prova e pela liberdade que nos deram. Só achei uma pena a prova não ter tido o peso que na minha cabeça eu achei que teria”, desabafou.

Por fim, o influencer considerou que se surpreendeu consigo mesmo durante o programa. “Como o Justus fala, O Aprendiz é como fazer várias faculdades ao mesmo tempo. Trabalhar sob pressão é difícil, faz você desenvolver habilidades que você não tinha ou que estavam adormecidas em você”, resumiu. “Saio de cabeça erguida, feliz, sabendo que tenho uma capacidade maior do que eu achava que tinha. Me surpreendi comigo e foi uma surpresa boa.”