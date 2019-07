Mostras de animação dão tom para as férias

Dois espaços culturais de São Paulo estão comprometidos em trazer mais animação para as férias de julho. A partir desta terça-feira (2), o Itaú Cultural (av. Paulista, 149, Paraíso, tel.: 2168-1777) faz um “esquenta” para o Anima Mundi, que ocorre entre 21 e 24/7.

Ao longo das terças deste mês, sempre às 19h, o espaço vai exibir uma seleção de 34 filmes brasileiros produzidos nos últimos 30 anos. Serão de seis a oito curtas por sessão, e a abertura terá “Meow” (1981), de Marcos Magalhães, e “El Macho” (1993), de Ennio Torresan Jr., entre outros filmes. A entrada é gratuita.

Até o dia 19, o Cinusp também apresenta a 8ª edição de sua Mostra de Animação. A sala Paulo Emílio (r. do Anfiteatro, 181, Colmeia Favo 4, Cidade Universitária) vai exibir dois longas por dia. Hoje haverá sessões do filme alemão “As Aventuras do Príncipe Achmed”, às 16h, e do britânico “Os Cães da Peste”, às 19h.

A partir do dia 10, a sala Maria Antônia também entra na programação. Totalmente gratuita, a mostra exibe ainda filmes como “Homem-Aranha: No Aranhaverso”, “Tito e os Pássaros” e “Ilha dos Cachorros”.