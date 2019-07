Kate Middleton dispensa camarote da realeza e assiste jogo de tênis da arquibancada

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, surpreendeu torcedores que estavam nas arquibancadas para assistir a um jogo do Torneio de Wimbledon, o mais antigo de tênis do mundo. E não foi apenas pela sua presença!

Membro da família real britânica, ela fez questão de assistir o jogo junto aos espectadores comuns, na primeira fileira, ao invés do camarote da realeza preparado especialmente para situações como essa.

O caso aconteceu nesta terça-feira (2), em partida entre Harriet Dart, a quarta colocada no ranking britânico, e Christina McHale, a número 182 do mundo. Durante o jogo, Kate conversou com diversos espectadores e levou sorte à Harriet, que venceu a partida por dois sets a um.

Na próxima rodada, a britânica encara a brasileira Beatriz Haddad Maia. Desculpe, Kate, mas se você for assistir de novo, esperamos que apareça com pé frio!

