Gabi Lopes: O Aprendiz me ensinou a viver, agora vou viver direito por aí

Gabi Lopes, finalista de O Aprendiz ao lado de Erasmo Viana e o campeão Gabriel Gasparini, garantiu que levou muito mais do que os prêmios com sua participação no programa. Uma das mais jovens competidoras, a influenciadora se diz vitoriosa.

“Com 24 anos, sem faculdade, estar numa final contra 18 pessoas, onde eu não ganhei aqui? Eu ganhei muito!”, revelou em entrevista ao Portal da Band após o resultado da grande final.

“Meu projeto foi o mais amplo, eu de fato resolvi tratar São Paulo como um órgão todo, quis resolver todos os problemas, e eu não mudaria nada. Com mais tempo eu teria maior oportunidade de destrinchar cada coisa”, garantiu ao falar do projeto apresentado no último desafio do programa.

Com o projeto de conscientização sobre cidadania e viver em sociedade, Gabi Lopes recebeu críticas de Roberto Justus por ter abrangido muitos âmbitos em sua ideia e acabou deixando de focar em apenas uma. A finalista traçou uma trajetória de sucesso na competição e acabou disparando como um dos grandes destaques da temporada, tendo o reconhecimento de Roberto Justus e seus conselheiros.

A influenciadora e atriz confessou que se sente muito mais madura e diligente para encarar os desafios de sua carreira: “O Aprendiz me ensinou a viver. Agora eu vou viver direito por aí”, frisou.

“O Aprendiz representa ensinamento, porque quando a gente aprende quando a gente ensina. Depois de ensinar bastante, a gente aprende. Se eu falar aprendizado, vai ficar muito batido”, completou.