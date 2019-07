Euphoria recria polêmica fanfic com cena de sexo entre Louis Tomlinson e Harry Styles

Quem é fã de One Direction já deve ter se deparado em algum momento com uma fanfic (história criada por fãs) em que Louis Tomlinson e Harry Styles têm um romance. Pois esse cenário foi materializado no último episódio de "Euphoria" exibido pela HBO, no último domingo (30). E o resultado foi polêmico.

Na série, a personagem Kat, que escreve fanfics, descreve como seria uma "pegação" entre os dois nos bastidores de um show. O trecho é feito em animação e mostra Harry tentando acalmar Louis com uma massagem e, depois, sexo oral.

The latest episode of ‘Euphoria’ focused on a character who’s a popular fanfiction writer. During the show, an animated NC-17-rated fan fiction scene with 1D’s Harry Styles and Louis Tomlinson was shown, and fans are asking for the scene to be removed. https://t.co/xBV2oEUBhZ — Pop Crave (@PopCraveNet) July 1, 2019

Com os fãs em polvorosa, inclusive pedindo para que a cena seja apagada do episódio, Tomlinson usou o Twitter na última segunda-feira (1) para avisar que não sabia de nada: "Eu posso categoricamente afirmar que não fui contatado nem aprovei isso". Harry, que anda afastado da rede social, não comentou o episódio ainda.

I can categorically say that I was not contacted nor did I approve it. — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) July 1, 2019

O One Direction nasceu nos bastidores da versão britânica do X-Factor. Além de Tomlinson e Styles, Niall Horan, Liam Payne e Zayn Malik foram candidatos no reality show musical. Oficialmente, a banda, que sofreu a baixa de Malik, está em hiato

O ship para um romance entre Tomlinson e Styles é antigo e o primeiro já disse que, embora os dois sejam muito amigos, acabaram se afastando por conta da boataria.