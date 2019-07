Escolha do pré-candidato brasileiro ao Oscar 2020 será aberta

O Diário Oficial da União publicou nesta terça-feira (2) uma alteração no processo de escolha do pré-candidato do Brasil ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2020. A votação será aberta, ou seja, os jurados revelarão seu título de preferência.

No ano passado, em que “O Grande Circo Místico”, de Cacá Diegues, foi indicado para tentar uma vaga entre os cinco finalistas ao principal prêmio hollywoodiano, o júri votou a portas fechadas.

A publicação do Diário Oficial também elencou os nomes do júri composto por cineastas e críticos selecionados pela Academia Brasileira de Cinema.

São nove nomes que compõem a comissão: Amir Labaki, Anna Muylaert, David Schurmann, Ilda Santiago, Mikael de Albuquerque, Sara Silveira, Vania Catani, Walter Carvalho e Zelito Viana.

O anúncio do pré-candidato será feito no dia 27 de agosto deste ano.