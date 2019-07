Com girl power e participação da mãe, Miley Cyrus lança vídeo de Mother's Daughter

Miley Cyrus mergulha de vez em sua fase ativista com o lançamento do vídeo de "Mother's Daughter", seu novo single do EP "She is Coming", de maio.

O clipe, que estreou na manhã desta terça-feira (2) no YouTube, conta com um a participação de artistas e ativistas como Mela Murder, Angelina Duplisea, Aaron Philip, Vandela, Amazon Ashley e Casil McArthur. Mas o destaque mesmo vai para Tisch Cyrus, a mãe de Miley.

Antes de o vídeo entrar no ar, Miley apresentou todos os personagens do clipe em suas redes sociais.

Confira abaixo "Mother's Daughter":