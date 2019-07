Ansel Elgort, Harry Styles e outros três jovens atores estão no páreo para viver Elvis Presley no cinema

O diretor australiano Baz Luhrmann ("Moulin Rouge", "O Grande Gatsby") trabalha atualmente na ambiciosa cinebiografia de Elvis Presley (1935-1977) e a escolha de seu protagonista tem movimentado a indústria hollywoodiana.

Nesta terça-feira (2), o site The Hollywood Reporter informou cinco nomes que estão no páreo para viver o Rei do Rock. Todos fizeram testes na última semana.

Eis os candidatos na foto abaixo. Da esquerda para a direita: os britânicos Aaron Taylor-Johnson (de "Kick-Ass") e Harry Styles (que tem "Dunkirk" no currículo de atuação, além ser o único cantor da lista), além de Miles Teller ("Whiplash"), Austin Butler (de "Era uma Vez em Hollywood", conhecido por aqui pela série "The Carrie Diaries") e Ansel Elgort ("Baby Driver").

Da esq. para a dir.: Aaron Taylor-Johnson, Harry Stiles, Miles Teller, Austin Butler e Ansel Elgort / Getty Images

Tom Hanks já está confirmado no projeto no papel de Tom Parker, o empresário controlador de Elvis. Por ora, o único aspecto já divulgado do filme é essa relação do astro com Parker.

Segundo o Hollywood Reporter, a escolha será anunciada nas próximas semanas.