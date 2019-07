Thammy Miranda descobre que será pai de um menino

Thammy Miranda e a mulher, Andressa Ferreira, estão à espera de um menino. A notícia foi divulgada nesse domingo, 30, durante um chá revelação em São Paulo.

Após a descoberta, o filho de Gretchen se derreteu pelo herdeiro. "Que você venha com muita saúde, meu filho! Independente do seu sexo, nós vamos nos empenhar para você ser um ser do bem, de amor, de caráter e muito feliz… Nós te amamos muito", escreveu no Instagram.

Desde o início do ano, a assistente de palco vinha fazendo tratamento para engravidar em uma clínica de fertilização em Miami, nos Estados Unidos.

O casal está junto há cinco anos e meio. Em janeiro deste ano, Thammy e Andressa oficializaram a união no civil depois de trocarem alianças em Las Vegas.

Veja o momento da descoberta do sexo: