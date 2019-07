Super Mario Maker 2 dá liberdade criativa para jogador

Reprodução

Desde sua primeira aparição, em 1981, o simpático personagem Mario se tornou o maior símbolo dos videogames e um fator indispensável para manter a desenvolvedora Nintendo entre as maiores do mundo. A aventura “Super Mario Bros.” (1985), por exemplo, salvou a indústria dos jogos eletrônicos de sua maior crise financeira e solidificou o gênero de plataforma com um universo lúdico e divertido.

Dali vieram dezenas de títulos, sempre com um enorme cuidado dos desenvolvedores para criar fases bem estruturadas – apesar de centradas sempre na mesma trama de salvar a princesa. No começo desta década, porém, a fórmula demonstrou sinais de cansaço. Em 2012, a franquia “New Super Mario Bros.” lançava seu quarto jogo sem grandes mudanças e, em 2013, “Super Mario 3D World” ficaria distante dos jogos em duas dimensões que fizeram a fama do encanador.

A Nintendo decidiu então dar ao jogador o poder da criação com “Super Mario Maker”, lançado em 2015 para o Wii U, que ganhou sequência no Switch na última sexta. “Super Mario Maker 2” celebra a história do personagem com um criador de fases fácil de navegar e cheio de ferramentas, como plataformas, inimigos, itens e obstáculos.











Os níveis são publicados e ficam disponíveis para todos os jogadores, que podem testar, avaliar e comentar os desafios. A liberdade permite desde fases simples até outras mais complexas do que as já feitas pela Nintendo.

O título apresenta diversas novidades em relação ao anterior, como um modo história, em que Mario deve reconstruir o castelo de Peach, destruído em um acidente. Já a introdução de um modo multiplayer, tanto local quanto on-line, colocará jogadores para competir ou colaborar em níveis compartilhados pela comunidade.

No criador de níveis também não faltam novos recursos, como a possibilidade de criar ladeiras e um botão “liga/desliga” que interage com outros elementos – ambos eram muito desejados pelos fãs da série.

Se no fracassado Wii U o game foi sucesso de público e crítica, a expectativa é que o novo título se torne carro-chefe do Switch, que em dois anos vendeu mais que o dobro do console anterior.

Nota do repórter: Já está jogando o "Super Mario Maker 2"? Encare a fase deste humilde repórter! O código é: YKQ-R7X-YXG.

Veja o jogo em ação (trailer em inglês):