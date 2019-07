Revelam projeto ousado que princesa Diana estava a ponto de realizar e foi cancelado após sua morte

O ganhador do Oscar, Kevin Costner, revelou que Lady Di esteve prestes a atuar ao seu lado na segunda parte do premiado filme “O Guarda-Costas”, lançado em 1992.

Diana, que teria completado 58 anos nesta segunda-feira, teria aceitado o convite para estrelar o longa, mas o acidente de trânsito que tirou sua vida em 31 de agosto de 1997 encerrou o projeto.

“O estúdio gostou da ideia de fazer 'O Guarda-Costas ' com Diana como protagonista”, revelou o ator de 64 à People.

Reprodução / Warner Bros.

O contato entre Costner e Diana foi facilitado por Sarah Ferguson, a duquesa de York. O ator revelou que chegou a receber o roteiro do filme em agosto de 1997, um dia antes de Diana morrer em Paris em um acidente de carro enquanto fugia de fotógrafos.

“Lembro-me que ela era incrivelmente doce no telefone e me perguntou: 'Será que vamos ter uma cena de beijo?'. Ela disse isso de uma maneira muito respeitosa. Eu estava nervoso porque sua vida era muito controlada no momento. E eu disse: 'Sim, haverá alguns, mas vamos negociar bem', compartilhou sobre uma das ultimas conversas que teve com a mãe de Harry e William.