Rapper Lil Nas X, do hit Old Town Road, se assume gay: 'Achei que fosse óbvio'

O rapper Lil Nas X, dono do hit "Old Town Road", não quis deixar o mês do Orgulho LGBTQI+ terminar antes que sua sexualidade ficasse clara para os fãs.

"Alguns de vocês já sabem disso, outros não vão ligar nem um pouco, e outros não vão mais gostar de mim por causa disso. Mas, antes que esse mês acabe, eu quero que vocês ouçam 'C7osure' com atenção", escreveu o rapper de 20 anos.

Um trecho da música diz: "É verdade, eu quero e preciso me liberar, usar meu tempo para ser livre/ Não dá mais para fingir, eu preciso me permitir e crescer/ Sem mais sinal vermelho para mim, só verde".

Depois das manifestações em resposta ao tuíte, Lil Nas X exibiu um detalhe da capa de seu EP, intitulado "7" como evidência de que ele nunca esteve no armário. "Pensei que fosse óbvio", escreveu.