'O pai do meu filho sou eu', rebate Thammy Miranda

Thammy usou as redes sociais nesta segunda-feira, 1º, para desabafar sobre uma pergunta que escuta frequentemente desde que anunciou que Andressa Ferreira, a esposa, estava grávida: "Quem é o pai da criança?".

No Instagram, o filho de Gretchen declarou: "O pai do meu filho sou eu, que jamais abandonei minha esposa grávida. O pai do meu filho sou eu, que a todo momento que ela estava passando mal com enjoo estava de mão dada com ela quando ela estava vomitando. Que acordo de madrugada para buscar um copo de água para a minha esposa", afirmou.

LEIA MAIS:

Charlie Brown Jr. vai para a NBA e ‘turma do pavê’ ataca no Twitter

Nova temporada de ‘The Handmaid’s Tale’ ganha data de estreia

Thammy também disse que não é "milionário" e que fez "das tripas coração" para oferecer para Andressa o melhor tratamento de fertilização possível. Ele também fez questão de garantir que jamais abandonará a esposa grávida ou depois de ter o bebê.

"O pai do meu filho sou eu, que jamais vai abandoná-lo ou exigir teste de DNA para saber se ele é meu filho ou não. O pai do meu filho sou eu, que já amo incondicionalmente esse ser, independente da forma que veio. Poderia nem ter vindo da barriga da Andressa", afirmou.

Neste domingo, 30, Andressa publicou um vídeo do chá revelação do primeiro filho com Thammy. Ao estourar a bexiga preta, serpentinas da cor azul foram espalhadas pelo ar revelando que o casal espera um garotinho. "É menino! Que emocionante esse momento", escreveu a nova mamãe.

Na sexta-feira, 28, o casal anunciou que estão a espera do primeiro filho. "Estou até sem palavras para escrever tudo o que eu estou sentindo. A gente está muito feliz que enfim chegou o momento de compartilhar com vocês a maior alegria das nossas vidas. Estamos há três meses aguardando essa foto do teste", escreveu Thammy no Instagram.