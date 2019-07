MASP estende horários em julho, na última chance de ver mostra de Tarsila do Amaral

O MASP (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand) tem seus horários de funcionamento estendidos neste mês de julho. A medida segue a tendência de aumento no número de visitas pelo período de férias escolares.

Para o visitante, é a última oportunidade de ver as exposições das artistas Tarsila do amaral e Lina Bo Bardi, além de uma mostra de têxteis pré-colombianos. Todos tem previsão de sair de cartaz no dia 28 de julho.

Os horários diferenciados do MASP em julho começam nesta terça-feira (2). O museu segue fechado às segundas-feiras, funcionando de terça à domingo.

Confira os horários de funcionamento do MASP em julho