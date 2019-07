Finalmente! HQ Sandman, obra-prima de Neil Gaiman, vai virar série da Netflix

A cultuada HQ "Sandman", do autor britânico Neil Gaiman, vai ganhar uma adaptação audiovisual, segundo o site The Hollywood Reporter.

Originalmente publicada entre 1989 e 1996, Sandman sempre foi alvo de especulações sobre adaptação, incluindo para um longa-metragem, mas as negociações nunca foram para frente. Segundo o site, a Netflix fechou acordo com Warner Bros. Television para produzir a série, a mais cara dos estúdios.

A Warner tem os direitos do selo de quadrinhos Vertigo e chegou a negociar com o ator Joseph Gordon-Levitt para protagonizar e dirigir a adaptação. Porém, após desentendimentos entre as partes, a ideia foi deixada de lado.

Atualmente, há duas séries baseadas na obra de Gaiman no ar: "Good Omens" (escrita em parceria com Terry Pratchett) e "American Gods". As duas podem ser vistas no serviço de streaming Amazon Prime.