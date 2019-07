Final de O Aprendiz tem disputa por R$ 1 milhão nesta segunda-feira

Sob o comando de Roberto Justus, os influenciadores Erasmo Viana, Gabi Lopes e Gabriel Gasparini vão disputar o prêmio de R$ 1 milhão na grande final de “O Aprendiz”, que acontece nesta segunda-feira (1), às 22h30, com transmissão ao vivo pela Band.

Na última tarefa da temporada, os finalistas terão a missão de criar seu próprio desafio, que é apontar uma solução para um problema da cidade de São Paulo.

Os influenciadores digitais deverão escolher uma ação de melhoria para os habitantes da capital paulista, definindo quantas pessoas serão impactadas. Eles terão ainda liberdade para convidar pessoas para ajudá-los na tarefa.

Ao lado dos conselheiros Vivianne Brafmann e José Roberto Marques, Justos vai escolher o vencedor com base em uma análise que levará em conta qual das propostas ataca o problema mais relevante, quem é capaz de mobilizar mais gente, implantar o projeto mais ousado, ter a coragem de criar uma tarefa para si mesmo com o maior grau de dificuldade e, enfim, ser mais criativo e mais ambicioso em seu projeto.

“Minha estratégia é fazer o melhor, porque essa prova será a que terá mais peso na decisão do Justus”, declara Erasmo Viana. Já Gabi Lopes destaca a experiência de participar do reality. “Foi surreal o tanto de coisas que eu aprendi e o quanto ‘O Aprendiz’ mudou a minha vida”, diz.

Enquanto isso, Gabriel Gasparini aposta no foco para superar os colegas. “Sem dúvida o Erasmo e a Gabi são merecedores de estarem na final, mas vou focar no meu trabalho e em tudo que eu desempenhei”, declara ele.

Além do prêmio de R$ 1 milhão, o vencedor de “O Aprendiz” também ganhará uma consultoria do conselheiro José Roberto Marques no valor de R$ 200 mil.

Pouco antes da final, às 22h, Vivianne Brafmann apresenta “O Aprendiz – Bastidores”, mostrando o dia de cada um dos finalistas, além de entrevistas com Justus e ex-participantes do reality.