Débora Nascimento faz a fila andar com colega de emissora, diz jornal

Após separação conturbada de José Loreto, Débora Nascimento teria feito a fila andar e já é vista acompanhada novamente.

Segundo informações do jornal Extra, a atriz de "Verão 90" estaria vivendo um romance com o ator João Vicente de Castro, um dos apresentadores do "Papo de Segunda", do GNT.

João, ex-namorado de Cleo e Sabrina Sato, teria ficado com Débora na festa de aniversário da diretora Maria de Médicis ("Segundo Sol"), que rolou no fim de maio, no Rio. Eles teriam saído juntos mais outras vezes.

Débora e Loreto ficaram juntos por cerca de sete anos, após se conhecerem durante as gravações de "Avenida Brasil" (2012). Eles têm uma filha, Bella, 1 aninho.

A separação veio depois de uma suposta traição de Loreto. Débora colocou o marido para fora de casa após flagrar mensagens suspeitas em seu celular. À época, o nome de diversas colegas do ator na novela "O Sétimo Guardião" foram envolvidos no escândalo, incluindo Marina Ruy Barbosa e Yanna Lavigne.