Cantor americano cancela shows na República Dominicana após misteriosa onda de mortes de turistas

O cantor norte-americano Rick Springfield anunciou nesta segunda-feira (1) o cancelamento de seu festival de música na República Dominicana. A decisão ocorreu após uma série de mortes de turistas no país, todos sob circunstâncias similares e de mesma origem: os Estados Unidos.

O roqueiro, que conseguiu fama nos anos 80 com o hit "Jessie's Girl", deveria se apresentar junto a artistas convidados em novembro, no festival "Rick Springfield & Friends", em Punta Cana. O evento, no entanto, foi movido para Cancún, e reagendado para 2020.

"Por um abundante cuidado e pela tranquilidade e bem-estar de meus fãs, banda e equipe técnica, o evento 'Rick Springfield & Friends' em Punta Cana será reagendado para acontecer no Hard Rock Hotel em Cancún em 2020″, diz o anúncio.

Ao menos dez mortes de turistas norte-americanos foram confirmadas, e apesar de serem classificadas como"incidentes isolados" pelo Departamento de Turismo da República Dominicana, estão causando preocupação no país e pelos EUA.

Três das mortes ocorreram por ataques cardíacos, enquanto outras três – duas sendo de um casal em lua de mel – foram causadas por edema pulmonar. Uma das fatalidades foi do irmão da empresária Barbara Corcoran, personalidade da televisão norte-americana, pe jurada no reality show Shark Tank.