Programação especial da Nickelodeon comemora os 20 anos de Bob Esponja

A animação Bob Esponja está fazendo 20 anos! Personagem criado por Stephen Hillenburg, "Bob Esponja, Calça Quadrada" terá uma semana em sua homenagem no canal Nickelodeon. Chamada Melhor Ano de Todos os Tempos, programação começa já nesta segunda, 1º.

Animação teve seu episódio piloto exibido em 1º de maio de 1999, mas a estreia oficial foi mesmo em 17 de julho do mesmo ano. Nesta festança, Bob Esponja terá ao seu lado seus amigos Patrick, Seu Sirigueijo, Lula Molusco, Sandy, Gary.

Entre as atrações programadas, haverá maratonas especiais, com a estreia do episódio inédito A Grande Festa de Aniversário do Bob Esponja, além do lançamento do jogo SpongeMaster Game. Este último, no Nick Play, será um verdadeiro teste de conhecimento sobre o personagem.

O especial Melhor Ano de Todos Os Tempos, com 2 horas de duração, apresentará os melhores episódios desses 20 anos, e será no dia 13 de julho, a partir das 17h.

E o aguardado episódio inédito A Grande Festa de Aniversário do Bob Esponja chega na sequência, às 19h. Nele, Patrick prepara uma surpresa para o amigo, na Fenda do Biquíni. Será que terá hambúrguer de siri?