Casal formado no BBB18, Gleici e Wagner anunciam término 'doloroso'

Um dos mais adorados casais do reality show Big Brother Brasil não é mais um casal. A campeã do BBB em 2018, Gleici Damasceno, anunciou em seu Instagram o término do relacionamento com Wagner Santiago, que também esteve na casa.

O romance dos dois nasceu ainda no programa, e gerou cenas fofíssimas para as câmeras do Big Brother. Gleici e Wagner foram dois dos integrantes mais "shippados" pelos internautas, e ao sair da casa, já tinham uma legião de fãs torcendo para que o amor durasse fora do BBB.

Os dois continuaram juntos após a saída vitoriosa de Gleici Damasceno, primeira acreana a vencer a competição. Até a metade de junho, ela e Wagner ainda estavam juntos e postavam fotos do relacionamento nas redes sociais. Na capa desta matéria, ambos posam nas Cataratas do Iguaçu, em publicação do dia 13.

Em seus Stories, Gleici pediu respeito e empatia àqueles que acompanhavam o casal. "Eu e Wagner não estamos mais juntos. Espero que quem diz nos amar também nos respeite. Cada um segue seu caminho", escreveu. "É algo doloroso como em qualquer fim de relacionamento. Então tenham empatia por favor. Obrigada!"