Pabllo Vittar diz 'eu te amo' para Anitta, mas reconciliação ainda não é fato, diz colunista

No último sábado (29), Pabllo Vittar foi uma das atrações da Parada Gay de Nova York e mandou um "Anitta, I love you" durante a performance de "Sua Cara", parceria das duas com o Major Lazer, jogando lenha na fogueira da boataria de que elas teriam se reconciliado após desentendimento logo após a parceria, em 2017.

Porém, segundo o o colunista Leo Dias, do UOL, um show marcado em Uberlândia em agosto vai contar com as duas cantoras e foi organizado de maneira que elas não se encontrem.

Anitta falou sobre a rusga há alguns dias, quando um fã pediu que ela voltasse a falar com a drag queen."Se um dia eu for procurada para algum esclarecimento ou conversa sincera, não tem por que não voltar", disse.

Ou seja: ainda não é fato, mas o entendimento está próximo.