Menino arremessado em explosão será enterrado neste domingo em Curitiba

Está marcado para este domingo (30), às 14h, o enterro de Mateus Henrique Lamb, 11 anos, que morreu ao ser arremessado do sexto andar devido a uma forte explosão ocorrida num apartamento do bairro Água Verde, em Curitiba.

O menino teve traumatismo craniano e chegou a passar por duas cirurgias, mas não resistiu.

A irmã do garoto, Raquel Lamb, 23 anos, está internada na UTI do hospital Evangélico Mackenzie, com 80% do corpo queimado.

O marido de Raquel, Gabriel Araújo, 30 anos, teve queimaduras em 30% do corpo e também está internado na UTI.

A quarta vítima da explosão, Caio Santos, de 30 anos, também está internado, mas com quadro de saúde estável.

Ele realizava serviço de impermeabilização de estofado, no momento em que houve o acidente.

De acordo com o subcomandante do 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros, major Eduardo Pinheiro, produtos de impermeabilização foram a principal causa da explosão.