MasterChef Brasil: Saiba quem foi o eliminado deste domingo, 30 de junho

Com muitas críticas de Paola e dos chefs Erick Jacquin e Henrique Fogaça, o grupo vermelho acabou perdendo com o voto dos convidados e os cinco integrantes foram para a prova de eliminação.

Helton, Eduardo R., Haila, Lorena e Janaína vestiram os aventais pretos e foram surpreendidos com o desafio da eliminação proposto pelos cinco primeiros campeões do MasterChef amadores, Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leo Young, Michele Crispim e Maria Antonia Russi. Cada um montou uma caixa com ingredientes importantes para sua culinária.

Juliana N., já no mezanino, escolheu as caixas para cada um dos colegas. A caixa de Izabel, que adotou a culinária low carb para vida e para sua gastronomia, foi a mais temida e acabou, claro, nas mãos do 'inimigo' Helton, que sofreu com as tortinhas low carb difíceis de desenformar.

Mesmo assim, os colegas também 'penaram' com suas respectivas caixas. Janaína não entendeu alguns ingredientes de Leo Young, que colocou temperos asiáticos com rótulo difícil de ler.. Lorena não curtiu os acompanhamentos do franguinho caipira de Elisa. E Eduardo R. sofreeeeu com as ostras de Michele.

A menos criticada da eliminação foi Haila, que fez um pão de ló a partir da caixa de Maria Antonia com queijo mascarpone, geleia de frutas vermelhas e creme anglaise com limão siciliano. Eduardo foi prejudicado por sua insegurança e acabou gastando muitas ostras até acertar em uma receita que o agradasse. Apresentou pouca comida para os chefs, mas fez o melhor prato e ganhou a competição, além de R$ 1.000.

Lorena, preocupada com os filhos, admitiu que a competição está afetando sua cozinha, mas se livrou da eliminação.

Helton não acertou tanto assim no sorbet que preparou para acompanhar a tortinha com creme inglês. E Janaína exagerou no sal. Os dois ficaram como destaques negativos.

No fim, pesou o erro de Janaína, que, como Jacquin afirmou, é o grande erro da cozinha. A paulista se despediu da competição. "Termina o MasterChef aqui, mas agora é uma nova etapa".