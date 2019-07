MasterChef Brasil: Internet não segura emoção e mata saudade dos vencedores

Elisa Fernandes, Izabel Alvares, Leonardo Young, Michele Crispim e Maria Antonia, os cinco grandes campeões de todas as temporadas do MasterChef Brasil se encontraram na cozinha mais famosa do Brasil para desafiar os participantes na prova de eliminação.

Enquanto os cozinheiros ficaram desestabilizados e tensos com a presença dos vencedores, os internautas aproveitaram para matar a saudade e relembrar as participações dos vitoriosos.

Para quem acompanhou todas as temporadas do talent show, a reunião dos campeões foi um momento emocionante.

Confira o momento de nostalgia da web:

Que nostalgia os vencedores na cozinha hojeee. Assisti todas as temporadas e acompanhei todo mundo #MasterChefBR pic.twitter.com/M6lwiNbGgy — docinho de coco azedo💥 (@marcelematos08) June 30, 2019

Ver todos os campeões do #MasterChefBR juntos foi tipo isso aqui: pic.twitter.com/WKUd6HdDJG — Michael França🚩🏴 (@MichaelFSoares) July 1, 2019

5 Vencedores das Edições Anteriores do Masterchef Brasil Entrando… Minha reação: CAR**LHO MANO, OLHA OS DEUSES!!! #MasterChefBR — Billy Russo (@Obillyrusso) June 30, 2019

amo ver os vencedores do masterchef em uma prova só #MasterChefBR — cunha (@izacunhar) July 1, 2019

Que bom rever os vencedores!! Que saudade deles e das outras temporadas!! #MasterChefBR — Gabriel Alves (@Gabriel95315888) July 1, 2019

Teve gente que aproveitou para fazer um pedido: